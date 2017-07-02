"Задушу любого": Украинский теннисист рассказал о своей ненависти к русскому языку

Стаховский заявил о том, что готов наброситься и задушить каждого, кто заговорит на русском языке. Примечательно, что во время интервью сам украинский теннисист не стесняясь разговаривал на ненавистном ему русском языке.

Как стало известно, во время одного из интервью теннисист из Украины Сергей Стаховский рассказал о том, что испытывает ненависть к самому русскому языку, русским и абсолютно ко всем, кто разговаривает на языке Российской Федерации. По его словам, он испытывает жгучее желание задушить любого, кто говорит на этом языке. Спортсмен отметил, что ему абсолютно не важно, с каким именно акцентом разговаривает человек, если он использует хоть пару русских слов, то сразу становится неприятен Стаховскому.

Сразу же после своей пламенной речи теннисист поменялся в лице и отметил, что его изречения были всего лишь шуткой. Журналист, с которым беседовал Стаховский, отметил, что и сам теннисист во время интервью разговаривал исключительно на русском языке, после чего тот сразу же заговорил по-украински. По его словам, это связано с тем, что собеседник начал разговор с русского языка, именно поэтому спортсмен вынужден был его поддержать и пренебречь родной мовой.