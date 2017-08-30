Специалисты перед ЧМ-2018 назвали лучших нападающих, игравших под 11 номером

Близится начало Чемпионата мира по футболу 2018 в России, что не остаётся без внимания, как фанатов, так и специалистов. Эксперты составили ТОП-5 нападающих, игравших под 11 номером.

Первым в списке стал бразильский футболист Адемир, участвовавший в Чемпионате мира 1950. К сожалению, кубок сборной Бразилии завоевать не удалось, уступив в финале Урагваю. Поклонникам футбола Адемир запомнился в первую очередь своим обращением с мячом, а также тем, что стал лучшим бомбардиром на Чемпионате в 1950 году. Следующим стал Марио Кемпес, игравший за сборную Аргентины и принимавший участие в мировом первенстве трижды. Изначально его номер на поле был 10, но с приходом в сборную Марадоны, он сменил его на 11.

Третье место занял бразильский нападающий Ромарио, который занялся политикой после своей футбольной карьеры. В Чемпионате мира он принимал участие дважды, в 1990 и 1994 годах. Следующим футболистом специалисты назвали Бриана Лаудрупа, выступавшего за сборную Дании. Любителям спорта он запомнился больше по другим играм, а не на мировом первенстве. Немецкий нападающий Мирослав Клозе стал пятым в списке. Знаменит он в первую очередь тем, что стал лучшим бомбардиром за все чемпионаты мира на первенстве 2014 году, обойдя бразильца Роналдо.