После МГУ - посольство РФ в Киеве: перед Чемпионатом мира по футболу состоялась очередная акция протеста

Сегодня представители радикального движения в Украине устроили представление у посольства Российской Федерации в Киеве. Протестующие принесли под здание самостоятельно склеенные гробы из картона, на которых было написано «Груз 200. ЧВК Вагнера».

Также сообщается, что участники акции прикрепили к забору возле посольства фотографии военнослужащих, которые, по словам радикалов, воюют на территории народных республик на Донбассе. Организаторами акции протеста было заявлено, что данный перфоманс был посвящён грядущему Чемпионату мира по футболу, который в этом году пройдёт в одиннадцати российских городах.

Напомним, ещё одна акция, но на этот раз вандализма, на днях подняла на уши Москву. Там возле МГУ был повреждён указатель недалеко от будущей фан-зоны, на территории которой будут транслироваться матчи мундиаля. В связи с нашумевшим повреждением обвинения были предъявлены трём студентам филологического факультета.