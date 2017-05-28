СМИ: сразу после Зидана «Реал» покидает Криштиану Роналдо

Об этом известный португальский нападающий, по данным СМИ, рассказал своим коллегам по клубу еще до финальной игры на Лиге чемпионов. Криштиану Роналду причину своего ухода пояснил непростыми отношениями с руководством «Реала».

Как сообщается, Криштиану Роналдо заявил о своем уходе из клуба. Такую новость футболист озвучил после финальной игры, на которой «Реал» победил «Ливерпуль». Счет был, как отмечают эксперты, «разгромным» - 3:1. Уход Роналду весьма удивил многих болельщиков, от услышанного в шок были повергнуты даже критики и спортивные комментаторы.

Однако, СМИ утверждают, что Роналду держал свои планы в секрете не от всех. Якобы, в «Реале» знали об уходе футболиста, ведь он поделился этой информацией еще до финального матча. Издание Marca утверждает, что «они давно все знали».

Как утверждают партнеры Роналдо по клубу, футболист уже отыграл свою последнюю игру. Причиной ухода футболиста могли стать его проблемы с руководством «Реала». Дело в том, что Роналду часто жаловался своим коллегам на сложности и желание получить контракт с более выгодными условиями.

Руководители футбольного клуба новость об уходе Роналду восприняли не совсем хорошо. Якобы, информация получила негативные комментарии. Однако, руководство клуба сохраняет спокойствие и не даю развернутых комментариев по случившемуся. Так, вслед за Зинедином Зиданом из «Реала» ушел и Криштиану Роналду.