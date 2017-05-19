"Нет фан-зоне": за испорченный указатель к Чемпионату мира по футболу арестовали трёх студентов-филологов МГУ

Сегодня стало известно о факте возбуждения уголовного дела против студентов филологического факультета Московского государственного университета.

По версии следствия, именно они приложили руку к порче указателя к фан-зоне, спроектированной для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу. Известно, что учащиеся высказывают протесты по отношению к фан-зоне возле учебного заведения, так как на время проведения мундиаля студентам и преподавателям ничего не останется, как покинуть общежития. Именно поэтому была создана петиция о переносе площадки в район Воробьёвых гор, под которой активисты собрали более трёх тысяч подписей, но результата это не дало.

Полицейские сообщают о задержании главных подозреваемых, которые испортили указатель фразой «Нет фан-зоне».

Также заявляется, что у задержанных были отобраны телефоны для детализации переписок в мессенджерах – если вина благодаря этому будет доказана, но студенты будут готовы к сотрудничеству, наибольшей мерой наказания будет штраф.