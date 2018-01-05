Накануне Чемпионата мира по футболу бутылка воды подожгла пол

Один из производителей питьевой воды «Святой источник» накануне проведения Чемпионата мира по футболу выпустил бутылку в форме мяча, в которую помещается два с половиной литра воды. Однако у бутылки была обнаружена неожиданная функция.

Вследствие сферической формы бутылка может с лёгкостью поджечь бумагу и другие неплотные материалы. По словам очевидцев, бутылка была оставлена на полу, где ярко светило солнце. Спустя небольшой отрезок времени оказалось, что сквозь бутылку был прожжён пол. В пресс-службе производителя комментируют, что тара была создана согласно всем нормам и требованиям и что при правильном хранении, которое предусматривает температурную норму не выше 25 градусов тепла по Цельсию, подобные инциденты исключаются.

После общения с физиками и экспертами оказалось, что далеко не всегда подобное явление наблюдается только при использовании сферических бутылок. В ходе простого эксперимента было доказано, что такая способность есть у любой тары, сделанной из пластика.