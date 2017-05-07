Вместо Зидана главным тренером "Реала" станет Почеттино

Агентство Football Espana называет Маурисио Почеттино из Аргентины самым подходящим кандидатом на эту роль, ссылаясь на испанскую радиостанцию Cadena Cope. На данный момент он руководит английским "Тоттэнхэмом".

Вместо Зинедина Зидана из Франции главным тренером "Реала" станет Маурисио Почеттино из Аргентины. Такое мнение одновременно выразили довольно многие эксперты в мире спорта. Считается, что у Почеттино довольно большой опыт и достаточно профессиональных навыков и заслуг, чтобы возглавить испанский профессиональный футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века, "Реал Мадрид".

Маурисио Почеттино уже имел дело с испанскими игроками, когда тренировал команду "Эспаньол" на протяжении четырех лет. После этого в 2012 году он уехал в Великобританию, чтобы готовить там игроков вначале из клуба "Саутгемптон", а после стал работать с "Тоттэнхэмом".

Напомним, Зинедин Зидан объявил о своем уходе с поста сегодня. Несмотря на то, что главным образом замену ему видят в Почеттино, некоторые эксперты считают, что его место также могут занять Арсен Венгер, Антонио Конте, либо же Маурицио Сарри.