СМИ: Российские хулиганы пообещали болельщикам из Англии «ад» на Чемпионате мира

Американские таблоиды распространили информацию о том, что российская группировка футбольных фанатов, которые называют себя Trouble Company, пообещали болельщикам из Англии устроить «ад» на Чемпионате мира.

Хулиганы, которые атаковали сторонников «Ливерпуля» в Киеве в четверг вечером, предупредили болельщиков из Англии, что этим летом они устроят настоящий «ад» во время Чемпионата мира в России. Trouble Company, известная группа хулиганов, и ее последователи опубликовали ряд угрожающих сообщений в социальных сетях и заявили, чтобы британцы не пересекали границы России.

В одном из таких сообщений с угрозами представители Trouble Company написали для гостей из Великобритании «Добро пожаловать в ад». Напомним, что тысячи болельщиков из Англии уже заявили, что несмотря на угрозы они отправятся в Россию в июне на Чемпионата мира по футболу 2018 года.