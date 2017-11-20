Футболиста Андрея Шевченко наградили Орденом Звезды Италии

Известного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко на днях наградили почетным Орденом Звезды Италии. Данное решение принял сам президент Италии Серджо Маттарелла.

Глава Италии Серджо Маттарелла лично считает, что футболист Андрей Шевченко многие годы работал не только на благо Италии и Украины, но также над дружескими отношениями между странами. По словам самого Шевченко, он не ожидал, что его политические старания будут замечены самым президентом Италии, однако очень счастлив получить от министра иностранных дел Орден Звезды Италии.

Напомним, что данный орден может быть вручен совершенно любому человеку, который сделал значительный вклад, чтобы его страна укрепила дружеские отношения с Италией. Именно это и сделал Андрей Шевченко, когда играл за итальянский "Милан".