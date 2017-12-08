Вечером 24 мая в одном из киевских ресторанов накануне финального матча Лиги Чемпионов произошёл неприятный инцидент. Во время ужина на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» было совершено нападение группой предположительно граждан Украины.

На данный момент известно, что гости столицы получили резаные раны в области головы и шеи. Фанаты были поражены тем фактом, что из порядка двадцати нападавших полиции удалось задержать только двоих.

Пресса Великобритании в этой истории заявила, что на болельщиков напали не украинцы, а россияне, которые были неоднократно замечены в подобных конфликтах именно с британцами.

Подобная дезинформация наблюдалась и в Испании, но местные жители мгновенно стали на защиту болельщиков из Российской Федерации, возмущаясь подобными заявлениями, которые не были ничем подкреплены.

По предварительным данным, ответственность за нападение взяло на себя сообщество украинских радикально настроенных фанатов, являющимися болельщиками киевского футбольного клуба «ЦСКА» под названием Trouble Company. В связи с этим началось расследование, а полиция приняла меры для установления всех личностей нападавших.

Напомним, финал Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт в столице Украины начнётся в 21:45 по московскому времени.