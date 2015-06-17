ФИФА сняла все обвинения с российских спортсменов

Сегодня были обнародованы результаты от ФИФА, касаемые российских спортсменов. Выяснилось, что обвинения в потенциальном употреблении допинга оказались безосновательными – пробы пришли отрицательные.

Приоритетными в проверке были футболисты, планирующие выступать на Чемпионате мира по футболу. Помимо этого, Ассоциация проверила пробы, которые были на хранении антидопингового комитета в Москве на возможность подмены и вскрытия.

Также были проведены повторные экспертизы всех членов команды, которые также показали отсутствие запрещённых веществ в организме. Поэтому все тридцать пять спортсменов сборной футбола по России на данный момент готовятся к ближайшему матчу мундиаля. Ещё определённое время Российская Федерация будет находиться под надзором антидопинговых комитетов после этих событий.

Однако одновременно расследуется несколько дел по отношению к некоторым футболистам из России, не входящие в сборную страны. Имена фигурантов не разглашаются.