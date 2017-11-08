Жители Сочи 10 дней не смогут полноценно смотреть телевизор и слушать радио

Вследствие проведения Чемпионата мира по футболу-2018 на территории России в Сочи на десять дней ограничат теле- и радиовещание. Причиной стали технические работы на Сочинской телебашне.

В рамках работ будут устанавливаться светодиодные гирлянды для красочного дизайна на время мероприятия. Сообщается, что сигнал радиостанций и телевидения будет поступать с девяти утра до шести вечера в период с 21 по 31 мая, кроме выходных дней. Светотехника будет установлена на все сто восемьдесят метров вышки и будут обладать способностью к трансляции различных картин и образов, а также, с разрешения властей, футбольные матчи в течение всего мундиаля.

Каждый житель и гость города сможет наблюдать обновлённую телебашню уже с 13 июня.

Напомним, в преддверии Чемпионата мира Центральный Банк России презентовал памятную купюру номиналом в сто рублей тиражом в двадцать миллионов экземпляров, которая выполнена из пластика и является единственной в своём роду.