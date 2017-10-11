Британские фанаты намерены устроить "третью мировую" на ЧМ-2018 в России

На Чемпионате мира по футболу 2018 года, который уже через месяц пройдет в России, не обойдется без драк и кровопролития. Такое заявление сделал один из британских фанатов, который весьма агрессивно настроен по отношению к российским болельщикам.

Как заявил один из представителей группы британских фанатов Smoggies Elite, на ЧМ-2018 в России произойдет "третья мировая война". Он отметил, что многие болельщики Великобритании едут в Россию не для того, чтобы спокойно посмотреть футбол, выпить, перекурить и спокойно поболтать с российскими фанатами. По его словам, в Ньюкасле взрослые мужчины уже с нетерпением ждут, когда состоится ЧМ, даже не ради самой игры, а ради драки с российскими болельщиками.

Неизвестный фанат отмечает, что британский ультрас вовсе не пугают слухи о том, что российские фанаты во время драки могут использовать арматуру, биты, цепи и даже ножи, он уверен, что британцам хватит и кулаков.

Пожелавший остаться неизвестным фанат заявил, что между Великобританией и Россией никогда не будет мира, потому британский ультрас отправляется в города, где будет проходить ЧМ, для того, чтобы устроить в российском государстве "третью мировую войну".