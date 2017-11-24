УЕФА определились с лучшим бомбардиром сезона

Легендарный нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в очередной раз стал обладателем награды «Золотая бутса».

Поощрение традиционно находит своего хозяина каждый год. В чемпионате Испании по футболу Месси отличился такой статистикой – тридцать четыре гола при тридцати шести матчах.

Для того, чтобы определить победителя, количество успешных попаданий мяча в ворота умножается на актуальный коэффициент действующего чемпионата. Гол, который был забит в пятёрке самых сильных чемпионатов, оценивается в 2 балла, следующие 15 позиций – полтора балла, последующие – в балл.

После подсчётов у Месси в активе оказалось шестьдесят восемь очков, в то время, как у его ближайшего по очкам конкурента Мохаммеда Салаха – шестьдесят четыре. Лионель Месси на данный момент является рекордсменом по количеству получения премии – 5 раз.

До этого этот титул по максимальному количеству обладания «Золотой бутсой», а именно четыре раза, удерживал португалец Криштиану Роналду.