«Позорище и стыдоба: Блогер Лена Миро раскритиковала сборную России по хоккею

Популярная в Сети блогер Лена Миро, которая славиться «острым» словом, на этот раз раскритиковала сборную России по хоккею. По мнению Миро, хоккеисты только пьют и едят икру вместо того, чтобы прославлять страну.

На днях стало известно, что в Дании за проживание в гостинице сборная России по хоккею задолжала рекордную сумму. Хоккеисты отдохнули на 27 миллионов рублей. Сообщается, что в сумму вошли килограммы красной игры и дорогостоящие алкогольные напитки. Лена Миро публично пристыдила спортсменов и заявила, что именно из-за такого образа жизни, они не показывают достойных результатов.

«Позорище. Стыдоба. Россия их воспитала, а играют они только за НХЛ. За сборную же на чемпионатах - пьют водку и жрут икру», - подытожила в статье LiveJournal Лена Миро.