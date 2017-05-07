Жозе Моуринью потерпел первое поражение в финальном матче Кубка Англии

19 мая футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестером Юнайтедом» со счетом 0:1. Матч состоялся на стадионе «Уэмбли», в Лондоне. Жозе Моуринью второй раз оказался побежденным в финальной встрече. Первый раз это случилось в борьбе с «Реалом» в финале Суперкубка Европы.

Моуринью считает, что «Челси» выиграли несправедливо, был забыть один, но решающий гол, который произвел Эден Азар с пенальти. Тренер «МЮ» конечно выразил радость за команду противника, но и это сделал только из уважения. «Поздравил, потому что я сам спортсмен. Мы заслуживали победу, ведь были лучшей командой. Но футбол таков»,- заявил Моуринью.

А наставник команды «Челси» Антонио Конте считает, что этот выигрыш стал весомым в его карьере. Этот триумф даёт шанс «Челси» сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.