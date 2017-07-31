"Жесть": прыгунья Елена Соколова прокомментировала свой недопуск от IAAF

Олимпийскую вице-чемпионку по прыжкам в длину Елену Соколову не допустила к грядущим соревнования Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Спортсменка прокомментировала СМИ свои эмоции от решения.

Ранее руководство IAAF решило отклонить заявки десятка легкоатлетов из России и запретить им участвовать в международных соревнованиях 2018 года. Поводом для недопуска стало малое время пребывания указанных спортсменов в пуле тестирования.

Примечательно, что Елена Соколова получила печальное известие от журналистов. Она поблагодарила их за новость и назвала ситуацию "жестью". Прыгунья добавила, что ей надоели постоянные отказы. В настоящий момент спортсменка не знает, как строить свою карьеру дальше.

Елена Соколова добавила, что Российское антидопинговое агентство также не включило её в список тестирования. Она не может понять причину такого решения. Тренер Соколовой весь год добивался от старших тренеров российской сборной включения своей подопечной в перечень РУСАДА, но потерпел неудачу.