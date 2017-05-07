«Сегодня ты на верху, а завтра все провалится»: Лавров увидел в «Спартаке» отражение русского человека

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал проигрыш «Спартака» «Динамо». По словам Лаврова, в своей любимой футбольной команде он увидел «отражение русской души», когда за один день все может «провалиться».

По словам министра иностранных дела России Сергей Лаврова, московский ФК «Спартак» является «отражением души русского человека», который может быть «наверху», а на следующий день – «провалиться». Тем не менее, политик отметил, что за «Спартак» стоит продолжать болеть.

Лавров сообщил, что проигрыш «Спартака» стал «печальным» событием. По словам политика, его любимый футбольный клуб часто терпит поражение, когда тот приходит на игру. Помимо этого, утверждает Лавров, на сегодняшнем матче «Спартак» не показал «желание».

Сергей Лавров не скрывает, что «Спартак» является его любимым футбольным клубом. Как стало известно, любимая команда политика проиграла в игре против московского «Динамо» со счетом 0:1. Таким образом, «Спартак» проиграл возможность участвовать в группе Лиге Чемпионов.