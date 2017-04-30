Нурмагомедов: Больше половины бойцов UFC используют стероиды

Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов принял участие в онлайн-конференции в Самаре и по ходу своего выступления заявил, что больше половины бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата используют стероиды.

29-летний российский боец дагестанского происхождения Хабиб Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции в Самаре дал интервью для СМИ, в котором порассуждал о честности проходящих в мире боев. Он высказал мнение, что все не настолько прозрачно, как может казаться, хотя спортсменов регулярно проверяет Антидопинговое агентство США (USADA).

Российский боец рассказал, как это происходит. По его словам, он должен регулярно отмечать свое местоположение. В случае, если он этого не сделает, "поставят флажок". После трех подобных нарушений спортсмен больше не сможет принимать участие в соревнованиях. Нурмагомедов поделился, что считает эту систему справедливой, ведь обидно в этом случае было бы то, что один боец занимался бы с применением химических веществ, влияющих на гормональный фон и увеличивающих его силу и выносливость, а другой, не принимающий стероиды, был бы побежден им, не имея преимущества.