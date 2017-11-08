"Пробы не подменяли": СКР опровергает заявления Родченкова перед WADA

Следственный комитет отправил WADA материалы, опровергающие заявления химика Григория Родченкова о ночной подмене в Сочи допинг-проб российских олимпийцев в 2014 году. Так 11 мая уведомила представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи допросили свидетелей из антидопингового центра, которые в 2014 году работали над образцами в рамках Сочинской Олимпиады. Сотрудники перед ответственность за ложные показания рассказали, что никакие пробы не подменялись.

СК также добыл документы, регламентирующие проверку проб. Согласно бумагам, образцы доставлялись в лабораторию днем, заносились в реестр и направлялись на анализ в течение периода от получаса до двух часов. Эти материалы и были направлены представителям WADA в качестве доказательств лживости слов Григория Родченкова.

Напомним, последний проинформировал Всемирное антидопинговое агентство о том, что российские эксперты неправильно хранили биоматериалы, а затем ночью открывали ёмкости "Берег Кит" и заменяли пробы с целью сокрытия следов употребления допинга. Комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом взяла слова Григория Родченкова за основу при обвинении 43 спортсменов из России в нарушениях антидопинговых требований.

Согласно решению экспертов, упомянутые олимпийцы лишились своих результатов на Играх 2014 года и отстранены от участия в Олимпиаде пожизненно. Однако арбитражный суд в городе Лозанна удовлетворил апелляции 39 спортсменов: 28 - полностью, 11 - частично. После этого пожизненное отстранение заменили на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Россияне выступали под нейтральным флагом.