Хоккеиста ЦСКА Капризова второй раз номинировали на звание лучшего молодого игрока Европы 2018 года

Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов попал в список 5 номинантов на звание «Лучший молодой игрок Европы – 2018». За минувший сезон нападающему ЦСКА Капризову удалось помочь команде получить второе место на КХЛ и достичь финала Кубка Гагарина.

Как стало известно, на сайте Альянса европейских хоккейных клубов появился список игроков, которые номинированы на звание лучшего молодого игрока. В список попал и Кирилл Капризов – форвард московского ЦСКА. Вместе с Капризовым в номинацию попали шведы Далин из «Фрелунда» и Петтерссон из «Векше Лейкерс».

На звание лучшего игрока претендуют и финны Хейсканен из ХИФК с Толваненом из «Нэшвилл». В 2017 году Капризов также был в номинации, тогда его признали лучшим. За 2018 года Кирилл Капризов смог достичь многого.

Хоккеист получил звание олимпийского чемпиона за победный гол на финальной игре турнира ОИ против сборной из Германии. Помимо этого, за минувший сезон он помог своей команде получить второе место на КХЛ и достичь финала на соревнованиях за Кубок Гагарина.