На горном курорте «Роза Хутор» прошел традиционный спортивный фестиваль RosaRun

Пресс-служба знаменитого сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор» объявила об успешном завершении традиционного семейного спортивного фестиваля Rosa Run. Это масштабное мероприятие международного формата проходило на протяжении четырех дней. Его участниками стали любители бега, как из Российской Федерации, так и из 12 других стран (Польши, Казахстана, ОАЭ и т.д.). В общей сложности, в забегах приняло участие более двух тысяч человек. Отмечается, что организаторы подготовили забеги для всех возрастных категорий, которые отличались по сложности и протяженности маршрутов.

Ранее генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, что в минувшем зимнем сезоне посещаемость курорта выросла на 15%, если сравнивать с зимним и даже летним периодом прошлого года. В общей сложности «Роза Хутор» посетило 920000 туристов.







