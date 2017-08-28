Пусть скажет спасибо: Тутберидзе ждет цветов от фигуристки Медведевой

Спортивный тренер Этери Тутберидзе желает, чтобы чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева пришла к ней с цветами и словами благодарности. Об этом она заявила в интервью для "Первого канала".

Этери Тутберидзе тренировала знаменитую фигуристку 11 лет. За годы их сотрудничества, Евгения Медведева дважды завоевала мировое первенство и серебряную медаль на минувших Олимпийских играх в Пхенчхане. Недавно стало известно, что спортсменка переходит тренироваться под руководство канадца Брайана Орсера. Этот человек сейчас работает с двукратным чемпионом Олимпиады из Японии - Юдзуром Ханем, а кроме того - с испанцем Хавьером Фернандесом, который шесть раз брал золото на европейском чемпионат и дважды - и является двукратным олимпийским чемпионом.

В беседе с журналистами телеканала Евгения Медведева подтвердила факт перехода под крыло Брайана Орсера и отметила сложность этого решения. Она стремится развиваться, тестируя новые методики. Она выразила благодарность своему бывшему тренеру в заявлении, размещенном на странице Федерации фигурного катания.

Однако Этери Тутберидзе не удовлетворена формальным "спасибо". Ей хочется, чтобы воспитанница набралась совести и поблагодарила при личной встрече. Тренер отметила, что уже встречалась со спортсменами, которые покинули её.