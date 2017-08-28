"Трудности с мозгами": Костомаров раскритиковал Медведеву за уход от отечественного тренера к канадцу

Российский олимпийский чемпион Роман Костомаров раскритиковал фигуристку Евгению Медведеву за уход от отечественного тренера Этери Тутберидзе к канадцу. Слухи о том, что теперь 18-летняя спортсменка будет заниматься в команде Брайана Орсера появились в сети, и Костомаров объяснил это "трудностями с мозгами" у нее.

Накануне корреспонденты российских телеканалов рассказали о том, что Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе, которая занималась с ней около десяти лет. Свое недоумение от происходящего высказал фигурист-призер Роман Костомаров. По его мнению, Медведева совершила ошибку, когда приняла это решение. Тутберидзе тренировала ее на протяжении долгих лет и раскрыла в ней все таланты. Олимпийский чемпион уверен, что время фигуристки прошло, на замену ей пришли десятки девочек, которые моложе и способнее, а значит, лучше.

Кроме того, Костомаров решил, что сейчас Медведевой трудно мыслить здраво, так как голову ей вскружили победа на Олимпийских играх, а также возраст. Ей сейчас 18, "букетный период", когда трудно не думать о мальчиках, считает чемпион, так что в этом случае даже сама Тутберидзе бессильна.