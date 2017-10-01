«Спортзал вместо детсада»: В Сети поражены видео о 5-летней тяжелоатлетке

В Сети появился ролик про 5-летнюю Луму Валонс, которая в свои годы ходит не в детсад, а в спортзал. Она поднимает штанги, которые значительно превышают её собственный вес, как сообщает VladTime.

Пауэрлифтинг стал увлечением Лумы Валонс с 3 лет. По словам девочки, она мечтает стать самой сильной на Земле. Чтобы этого достичь, Лума Валонс очень много времени уделяет тренировкам, за которыми присматривает мама. Девочка уже смогла достойно показать себя в ряде соревнований, получая медали за хорошие результаты.

В видеоряде показано, как тренируется Лума. Она приседает, легко становится на «берёзку» и поднимает несколько штанг. Подписчиков сообщества поразило то, что делает девочка, однако и обеспокоило одновременно. Один интернет-пользователь, сам ранее занимавшийся пауэрлифтингом, предостерёг, что к 22 годам начнётся беда с позвоночником из-за таких перегрузок. Также комментаторы подчеркнули, что фигура от тренировок лет к 15 может уже стать полностью мужской.