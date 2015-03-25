Боец MMA во время боя вывернул свою руку на 180 градусов
Во время поединка бойцов вольного стиля MMA один из участников поединка получил травму, которую уже назвали едва ли не самым ужасным повреждением в истории борьбы. Американец Жером Ривера пострадал во время боя с Брэнданом Ровайлом, у бойца на 180 градусов вывернулась рука.
Как сообщается, во время боя с Брэнданом Ровайлом Жером Ривера получил серьезную травму. Ровайл победил бой, за технический нокаут на 40-й секунде первом раунда ему отдали первенство. Видео с моментом, когда Ривера получил критичные удары, было размещено в Twitter и уже стало одним из самых обсуждаемых роликов о боях ММА.
Ровайл стремительно атаковал Риверу, тот получил несколько ударов. Ривера пытался убежать, но противник был настойчивым и нанес своему оппоненту еще несколько серьезных повреждений. На видео видно, как рука Риверы буквально вывернулась в другую сторону. Судья сразу же остановил бой, но Ровайл продолжил атаковать противника, пока его не оттянули силой.