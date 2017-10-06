В Ростове из-за ошибки болельщики на ЧМ-2018 останутся без питания

Ошибка при строительстве футбольного стадиона в Ростове-на-Дону может стать проблемой для болельщиков на ЧМ-2018. Из-за халатности компании «Крокус» они могут остаться без еды, так как не удаётся подключить оборудование, необходимое для питания.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что при строительстве стадиона была допущена ошибка. Генподрядчик заказывал оборудование для точек питания по старому проекту, однако само сооружение возводилось в новом варианте. Из-за этого нет возможности подключить или хотя бы разместить технику. На данном этапе не получается изменить планировку, а до начала главного события лета 2018 года остался 41 день.

Это может стать серьезной проблемой для тех, кто посетит стадион в рамках Чемпионата мира по футболу. Отсутствие возможности перекусить скажется на общих ощущениях от мероприятия.

В Сети постарались вспомнить о том, когда последний раз сдавался проект, законченный вовремя и без ошибок. Основной причиной случившегося пользователи считают коррумпированность подрядчиков. По мнению некоторых, надо было отказаться от проведения ЧМ-2018 и сконцентрироваться на проблемах внутри страны.