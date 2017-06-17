Путину и Инфантино выдали паспорта болельщиков Чемпионата мира‍ 2018

Российскому президенту Владимиру Путину, а также главе организации ФИФА Джанни Инфантино выдали паспорта болельщиков Чемпионата мира‍ по футболу 2018. Удостоверения они получили в Центре выдачи, находящемся в Сочи.

Сегодня, 2 мая, в Сочи произошла встреча российского лидера Владимира Путина, а также Джанни Инфантино, который является президентом международного руководящего органа в футболе ФИФА. Кроме того, вместе с ними на встрече присутствовал глава Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.

Вначале он подошел к электронным автоматам и распечатал для важных гостей Сочи талоны, с которыми они пошли к столикам регистрации Центра выдачи паспортов болельщика ЧМ. После определенной процедуры Путину и Инфантино выдали удостоверения в виде ID-карт. Сотрудница центра поздравила их с приобретением. После этого президент РФ и президент ФИФА продолжили общение с сотрудниками учреждения,а также друг с другом.