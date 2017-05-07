Стало известно имя капитана сборной России по хоккею на ЧМ-2018

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по хоккею Илья Воробьев рассказал, кто станет капитаном российской сборной на чемпионате мира по хоккею в 2018 году. Оказалось, что капитаном буде нападающий из петербургского СКА Павел Дацюк.

По словам Ильи Воробьева, тренерский штаб российской сборной по хоккею решил поставить на пост капитана Павла Дацюка. Его кандидатура не вызвала сомнений и все члены штаба поддержали выдвижения Дацюка на капитанское место. Илья Воробьев заявил, что у Дацюка есть высокий авторитет и игроки его ценят. Более того, Воробьев заявил, что Дацюк является «вожаком» сборной.

Также известно, кто станет ассистентами капитана. На этот пост штаб утвердил нападающего «Флориды Пантерз» Евгения Дадонова и форварда ЦСКА Сергея Андронова. ЧМ-2018 по хоккею будет проходить в Дании, с 4 по 20 мая. Российская сборная является действующим бронзовым призером.