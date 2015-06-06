Сегодня билетные центры FIFA начинают работу в оффлайн режиме‍

1 мая с 14:00 билетные центры FIFA начинают работу в оффлайн режиме‍. На матчи, которые пройдут по 12 городам России, уже раскупили порядка 164 тысяч билетов, так что шансы выхватить его в салоне продаж, увы, минимальны.

Сегодня по России в оффлайн режиме‍ начинают работу билетные центры FIFA. Такой центр уже открыт и в Самаре. Он начал работу еще в прошлом месяце, 18 апреля, расположившись на одном из этажей торгового центра "Парк Хаус". Тем не менее, даже с самого начала его работы купить здесь билет было практически невозможно, так как их основная часть уже находилась на брони.

Также имеется информация относительно ситуации по билетам в городе Волгоград. Билетный центр там располагается на Краснознаменской улице. Как стало известно, билеты на матч, который пройдет в городе 18 июня, остались только первой ценовой категории. Их стоимость составляет более 12 с половиной тысяч рублей. Тем не менее, даже их осталось не так уж и много.