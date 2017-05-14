Во Владивосток прибыл кубок FIFA 2018

1 мая во Владивосток на спецрейсе из Японии прибыл официальный кубок ЧМ-2018. Встречал кубок губернатор Андрей Тарасенко, сопровождали трофей – футболист Жилберту Силва и модели Наталья Водянова с Викторией Лопыревой.

Как сообщается, в течении 2 дней кубок пробудет во Владивостоке, в это время все желающие могут его увидеть на главной городской площади. Кубок помещен в стеклянный куб, для безопасности его установят в специальный шатер.

Кубок ЧМ-2018 доставили во Владивосток на спецрейсе. Владивосток стал первым городом, куда в рамках всероссийского тура будут возить кубок. За минувший год трофей увидели жители 15 городов России. За все время тура кубок привозили в более чем 50 государств. С мая и до старта турнира трофей привезут еще в 9 российских городов. Кубок является главным символом грядущего мундиале, многие футбольные болельщики считают своим долгом увидеть трофей воочию и постоять рядом с ним.