Эдгард Запашный поделился первыми кадрами после победы Фёдора Емельяненко

На своей странице Эдгард Запашный поделился с подписчиками кадрами всеобщего ликования после победы российского бойца Фёдора Емельяненко. Российский чемпион нокаутировал американца Френка Мира на первой минуте боя в Чикаго.

На видео видно, как все вокруг начали весело кричать после того, как российский боец выиграл на первой минуте боя. Фёдор Емельяненко нокаутировал противника в Чикаго на 48 секунде. Сам Эдгард Запашный также не мог сдержать своего ликования и эмоционально кричало том, что ради таких побед стоит жить. Также он поделился своими впечатлениями и признался, что из-за напряженной обстановки он едва не сошёл с ума.

В комментариях подписчики поздравляли российского чемпиона, называя Фёдора Емельяненко «непобедимым императором». Они также заметили, что он символично одержал победу накануне праздника 9 мая. Другие язвительно заметили, что Эдгард Запашный так сильно радуется, буд-то сам стал чемпионом.