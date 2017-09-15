Критика хейтеров не помешает 5-летнему Плющенко и дальше участвовать в турнирах

Не так давно на фестивале «Кубок Евгения Плющенко» 5-летний Саша Плющенко занял первое место. Это событие вызвало массу сомнений в справедливости конкурса и заставило поклонников усомниться в таланте Саши. Но Евгений Плющенко поспешил заверить, что негативная реакция никак не отразится на дальнейших тренировках новоявленного чемпиона.

Евгений Плющенко заявил, что реакция в Сети на победу его сына необоснованная, и она не помешает Саше продолжить тренировки по фигурному катанию. Олимпийский чемпион не согласен с любыми попытками поклонников уверить его в том, что участие сына в устроенных ним конкурсах недопустимо. Плющенко-старший заметил, что крест на карьере фигуриста его сын также не поставит.

Напомним, что публика неоднозначно оценила золотую медаль Саши. Некоторые отметили превосходную технику катания, как для его возраста. Другие же сказали, что подобные номера – это лицемерие. Помимо того, что результаты «судейства» могут быть необъективными, ни у какого ребенка больше нет доступа к лучшим тренерам страны. Тем приемам, которые продемонстрировал ребенок, в обычных школах по фигурному катанию не учат.

Многие отметили, что такой выбор вида спорта нежелателен и родители должны были это понимать. Из-за известного фигуриста-отца, мальчику не надо ожидать ничего, кроме сомнений в честности не только сейчас, но и в дальнейшем.