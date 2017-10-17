Жена футболиста «Спартака» Луиса Адриано прокомментировала измену мужа

Недавно в СМИ появилась новость о том, что бразильский нападающий из футбольного клуба «Спартак» изменил своей жене и матери троих детей Камилле с молодой фанаткой. Супруга футболиста решила прокомментировать данную ситуацию.

Как известно, 31-летний футболиста, супруга которого проживает в бразильском городе Порту-Алегри, имел романтические отношения с жительницей подмосковного города Одинцово Юлией Мезенцовой. Девушка сопровождала Адриано на всех выездных матчах его футбольного клуба. На своей странице в Instagram она публикует записи со спортсменом, в котором называет его своим мужчиной.

Накануне одного из матчей «Спартака» Камилла приехала в Россию и узнала, что муж ей изменял. После данной новости жена Адриано не перестала публиковать на своей странице в Instagram видеозаписи с тренировок мужа, продолжая называть его своей любовью. Она также заявила, что не винит мужа и отметила, что возле известных и выдающихся людей всегда будут развязные девушки, которые хотят от них только одного.