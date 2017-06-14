Эксперт: Сборную Англии из ЧМ-2018 Кремль выведет при помощи секса с русскими девушками

Британский эксперт Энтони Глисс заявил о том, что Кремль попытается вывести из Чемпионата мира по футболу 2018 года сборную Англии любыми способами. Так, он считает, что российское правительство может либо отравить, либо соблазнить русскими девушками.

Как рассказал Глисс, на ЧМ-2018 сборная Англии не рассчитывает на отличные результаты, однако если вдруг шансы команды на победу начнут расти, Кремль попытается вывести футболистов из игры. Эксперт полагает, что российское правительство может отравить игроков в Москве, или, что еще хуже, начнет соблазнять их сексом с великолепными русскими девушками.

По словам Глисса, такое поведение вполне в стиле страны, где правительство и болельщики ничем не разделены. Все же британский эксперт отмечает, что это только его предположения и подобного может вовсе и не произойти. Но он заявляет о том, что это вполне кремлевская тактика, где "на охоту" выпускают сексуальных российских женщин.

По его словам, британские политики уже давно запомнили, что находясь в России, следует избегать встреч с российскими красавицами.