Мария Шарапова появилась на публике с парнем-миллионером и с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова была замечена в Нью-Йорке в компании своего возлюбленного миллионера Александра Гилкса. На безымянном пальце спортсменки появилось кольцо, журналисты строят версии о грядущей свадьбе.

Мария Шарапова уже не скрывает своего романа с Александром Гилксом. Пара часто появляется на публике вместе и не скрывает романтических отношений. Папарацци уже не раз фотографировали спортсменку в компании миллионера. Теперь же, новым поводом для обсуждений стали снимки, сделанные 1 апреля в Нью-Йорке.

В качестве нового бойфренда Шарапова выбрала известного соучредителя онлайн-дома аукционов и коллекционера. Пользователям уже известно, что у Гилкса имеется миллионное состояние, которое он увеличивает за счет изобразительного искусства и коллекционирования.

Особое внимание привлекает кольцо, которое Шарапова надела на безымянный палец правой руки. Известно, что на этот палец кольцо надевают после помолвки или после замужества. Сама спортсменка пока что никак не комментирует новости о возможной свадьбе, но журналисты уже предположили, что праздничное торжество по случаю женитьбы Шараповой и Гилкса может произойти уже в ближайшее время.