В тверской колонии заключенные сражались за копченую курицу и репчатый лук

Под Тверью, в исправительной колонии №1, прошли соревнования по кросс-фиту для заключенных. Победители состязания получили приз в виде 5 килограммов копченой курицы и упаковки репчатого лука.

Как сообщается, в Больших Перемерках, в колонии №1, завершилось спортивное соревнование для заключенных. Арестанты должны были продемонстрировать свои умения в новом виде спорт кросс-фит. Тренерами участников соревнования выступили наставники отрядов, которые и отбирали людей для формирования групп.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 50 заключенных. Участникам состязания нужно было 7 раз перекатить колесо, пробежать с 50-килограмовым бревном и 10 раз ударить молотом по покрышке. Лучшие результаты показал отряд №8.

Победителей состязания отметили почетными грамотами и отдельным призом. Отряд, показавший лучшие результаты, получил 5 килограммов копченой курицу и репчатый лук. В качестве жюри выступил начальник колонии. Остальные составы похвалили за участие. О том, будут ли еще проводится подобные соревнования и почему главным призом стало копченое мясо – не известно.