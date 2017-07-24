Экс-тренер «Спартака» продает шикарную квартиру с 6 туалетами

Бывший тренер московского ФК «Спартак» Валерий Карпин продает свои шикарные апартаменты в Москве за 145 миллионов рублей. В квартире экс-тренера есть 6 туалетов, зал для тренировок и сигарная комната.

Как стало известно, Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру, которая у него имеется в Москве. Данная жилплощадь является последней недвижимостью в столице, которой владеет бывший тренер «Спартака». По всей видимости, Карпин и его семья всерьез намерены окончательно переехать в Испанию, где они уже давно проживают.

Свою квартиру Карпин выставил на продажу еще в начале этого года. Однако, первоначальная цена жилплощади составляла 167 миллионов рублей. Теперь, по-видимому, Карпин решил снизить цену и найти покупателя на роскошную недвижимость.

Квартира обставлена дорогой мебелью, каждая комната имеет свой дизайн и, скорее всего, обошлась экс-тренеру весьма недешево. Примечательно, что в квартире есть 6 туалетов. Зачем Карпину понадобилось столько уборных комнат – неизвестно, но в Сети уже стали насмехаться и придумывать смешные объяснения тяги тренера к большому количеству санузлов.