Ясновидящая предупредила фигуристку Медведеву о грядущих неудачах

Известная ясновидящая Марианна Абравитова заявила о том, что российскую фигуристку Евгению Медведеву, которая не смогла завоевать золотую медаль на ОИ-2018, в будущем ожидают неудачи. Несмотря на это астролог отмечает, что у спортсменки будет яркая и насыщенная жизнь.

Марианна Абравитова славится тем, что часто предсказывает судьбы знаменитостей и в большинстве своем ее предсказания имеют свойство сбываться. На этот раз она решила заглянуть в судьбу фигуристки Евгении Медведевой и отметила, что 18-летнюю девушку будут преследовать неудачи. По словам таролога, жизнь спортсменки будет насыщенной и яркой, кроме провалов и неудач, у нее будут и большие успехи.

Абравитова заметила, что Медведева еще сможет всех удивить, она может добиться успеха не только в спорте, но и в шоу-бизнесе. Фигуристка не способна шокировать общественность, даже несмотря на свою заинтересованность светской жизнью. Ясновидящая отмечает, что Медведева не будет обделена внимаем мужчин и полностью состоится, как женщина.