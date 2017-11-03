В Пхенчхане‍ стартовала церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр

В Южной Корее стартовала церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр. Так, мероприятие проходит в городе Пхенчхан на Олимпийском стадионе, передают российские СМИ.

Стало известно, что в Южной Корее уже началась церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр. Это очередное важное событие для спортсменов всего мира, в том числе и для тех, кто будет выступать на них от России. Известно, что, как и прежде, они не смогут быть под национальным флагом. Тем не менее, они не считают это показателем неудачи и планируют выложиться на столько, на сколько хватит сил. Атлеты будут бороться за восемьдесят престижных комплектов призов. Это число на 8 превышает то, сколько их было разыграно в 2014 году в Сочи.

Сегодня церемония пройдет под слоганом: "Страсть движет нами". Она началась в два часа дня по московскому времени и продолжится еще почти на час.