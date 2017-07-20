"Спартак" наказали условным закрытием трибуны из-за расизма

Футбольный клуб "Спартак" наказали условным закрытием доступа к трибунам на одну игру из-за расистских высказываний зрителей в адрес Гилерме, вратаря "Локомотива". Так 7 марта объявил Артур Григорьянц, руководитель КДК РФС.

В воскресенье "Спартак" и "Локомотив" сыграли в нулевую ничью в Москве. Матч состоялся в рамках российской Премьер-лиги. Наблюдатели заметили, что болельщики со стороны "Спартака" скандировали оскорбительные слова на почве расизма в адрес Гилерме.

По факту выявленных нарушений клубу предписали выплатить 350 тысяч рублей штрафа и запрет допуска фанатов в зрительский сектор B на матч условно. Контрольно-дисциплинарный комитет также объявил для команды испытательный срок до завершения сезона 2017-2018. Дополнительно взыскали штраф в 100 тысяч рублей нелестные лозунги болельщиков в адрес соперника.

Аналогичная санкция объявлена ФК "Локомотив". Кроме того, эта команда должна выплатить ещё 150 тысяч рублей в качестве наказания за использование зрителями пиротехники.