Российскому вратарю Прокофьеву порезали горло коньком на хоккейном матче

Российскому вратарю Вилену Прокофьеву коньком повредили горло во время хоккейного матча. Об этом пресс-служба МХЛ объявила на своей странице в Twitter 2 марта.

Вилен Прокопьев играет позицию голкипера в казахстанском клубе "Снежные Барсы". Во время третьего периода игры с "Мамонтами Югры" защитник Дмитрий Юшкевич случайно ударил ногой во вратаря соперников и попал в незащищенный шлемом участок шеи. На видеозаписи можно заметить, что до этого игрок "Снежных Барсов" столкнулся с Дмитрием Юшкевичем на пятачке, отчего последний непроизвольно поднял ногу и врезался в пострадавшего.

Главный тренер Сергей Старыгин подтвердил, что вратарь получил резаную травмы в шею. К счастью, она оказалась неглубокой и медик оперативно её зашил.