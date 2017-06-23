Златан Ибрагимович может вернуться в состав сборной Швеции на ЧМ-2018

Футболист Златан Ибрагимович рассказал, что не исключает своего возврата в состав сборной Швеции перед ЧМ-2018. «Дверь не закрыта»: заявил Ибрагимович, отметив, что скучает по сборной.

В своем недавнем интервью Златан Ибрагимович коснулся темы своего возможного возвращения в состав сборной Швеции по футболу. По словам футболиста, он действительно скучает по сборной, но не хочет занять место, принадлежащее другому игроку.

Златан Ибрагимович указал, что данный вопрос является сложным и точное решение не известно. Футболист хочет почувствовать, что сможет принести для сборной пользу. Ибрагимович уверен, приезжать стоит из-за возможной пользы, а не потому, что он «кто-то» известный.

По словам Ибрагимовича, после ухода из команды ему было сложно видеть, как в ней играют другие футболисты. Спортсмен уверен, что для возврата в сборную ему не понадобиться «кому-то звонить». Если он захочет вернуться, то он там будет. Однако, отметил Ибрагимович, «на один раз».

Златан Ибрагимович является футболистом-рекордсменом в сборной Швеции. Ему удалось забить 62 мяча в 116 матчах. О своем уходе он заявил после Евро-2016. В 2018 году Швеция примет участие в ЧМ, теперь Ибрагимович не исключает возможности вновь вернуться в состав сборной для Мундиале.