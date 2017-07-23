Полиция США рассказала о задержании мировой чемпионки по плаванию Ефимовой

30 декабря пятикратная победительница чемпионатов мира по плаванию Юлия Ефимова была задержана в Лос-Анджелесе. Этот факт СМИ подтвердил представитель полицейского департамента Редондо-Бич.

Изучив сайт городской полиции, можно найти сообщение о том, что знаменитую россиянку действительно задержали в 00:38 по местному часовому поясу. В электронном документе указано, что причиной принятых мер стал "легкий проступок". Подробности правонарушения не указываются. Как отмечено, пловчиху продержали в участке около шести часов, а затем выпустили на свободу, получив залог в 5 тысяч долларов.

Некоторое время назад журналисты начали сообщать информацию о задержании спортсменки из Тюмени. По их сведениям, Юлия Ефимова стала участником автомобильного происшествия, находясь в нетрезвом состоянии. Её тренер Ольга Елисеева отрицает это происшествие. Она сообщает, что Юлия Ефимова сейчас благополучно посещает спортивные сборы в США.