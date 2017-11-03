Членство Олимпийского комитета РФ в МОК восстановлено

28 февраля Олимпийскому комитету России восстановили членство в МОК. Об этом в среду на своей странице в Facebook объявил спортивный агент Андрей Митьков.

ОКР временно дисквалифицировали из Международного Олимпийского комитета в начале декабря. Такой вердикт организация вынесла после подтверждения употребления допинга российскими спортсменами комиссией во главе с Самуэлем Шмидтом и Денисом Освальдом. В процессе расследования эксперты ещё раз проверили допинг-пробы, полученные в рамках Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Кроме того, они изучили обстоятельства возможного влияния правительственных органов РФ и не обнаружила фактов вмешательства.

В связи с объявленными ограничительными мерами, на Олимпиаде в Пхенчхане россияне прибыли и выступили под нейтральным флагом. В итоге олимпийцы из России добыли 9 бронзовых, 6 серебряных и 2 золотые медали.