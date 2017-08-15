Оргкомитет представил "анимешные" символы Олимпиады-2020 в Японии

28 февраля в Токио оргкомитет презентовал "анимешные" символы Олимпийских и Паралимпийских игр - 2020 в Японии. Об этом уведомляет издание Süddeutsche Zeitung.

Японцы решили ассоциировать грядущее спортивное мероприятие с двумя футуристическими роботами, выполненные в стиле традиций популярной манги. Олимпиаду будет символизировать белый "мальчик" в темно-синюю клетку. По словам создателей, этот персонаж призывает уважать достижения старой эпохи и принимать инновации.

А вот Палалимпиаду украсит "девочка" в бело-розом плаще. На её голове и лице размещены стилистические элементы в форме лепестков сакуры. Дизайнеры добавили эти "антены", чтобы наделить существо особыми свойствами.

Итоговое решение по символам приняли японские младшеклассники из 16 тысяч учебных заведений по всей стране. Организаторы считают, что использовав мнение учеников порядка 200 тысяч классов, они устранили любую вероятность предвзятости. Детям продемонстрировали три пары символов - и большинство отдали свои голоса именно за роботов.