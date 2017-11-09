Член МОК рассказал, когда ОКР восстановят в правах

Шамиль Тарпищев , который является членом МОК, рассказал, когда ОКР восстановят в правах. Как он сообщает, скорее всего, это случится 28 февраля.

Стало известно, когда Международный олимпийский комитет восстановит в правах Олимпийский комитет России. Информация появилась после того, как один из членов МОК, Шамиль Тарпищев, который представляет российскую сторону, дал интервью одному из отечественных изданий. Так, по его словам, это может случиться уже 28 февраля. Он объяснил, что к этому дню должны быть завершены все проверки касательно использования допинговых препаратов спортсменами России, которые участвовали в Олимпийских Играх в этом году.

Тарпищев с сожалением говорит о двух случаях, когда в пробах российских спортсменов нашли следы допинга. По его словам, если бы не эти казусы, ОКР уже мог бы быть восстановлен в правах, однако они затормозили этот процесс. Эти случаи вызвали негативное отношение некоторых членов МОК, которых впоследствии пришлось переубеждать. Между тем, Шамиль Тарпищев надеется, что эти случаи все же не помешают на следующей Олимпиаде выступить россиянам под своей символикой.