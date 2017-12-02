«Мужики!»: Александр Овечкин поздравил российских хоккеистов с золотом на ОИ

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в своем Instagram поздравил российских хоккеистов с олимпийским золотом. 25 февраля сборная России по хоккею победила Германию в финальном матче по хоккею на ОИ-2018.

Александр Овечкин решил прокомментировать событие, которое обрадовало российских болельщиков. Победу сборной России на ОИ хоккеист отметил в своей странице в Instagram.

Там он разместил снимок команды россиян, одержавших победу на Играх. В описании он написал одобрительные слова спортсменам и указал, что они «принесли победу стране золото». Также он отметил запись популярным хэштегом #PutinTeam.

В комментариях пользователи поддержали слова Овечкина и также присоединились к поздравлениям. Между некоторыми юзерами возникли споры о том, действительно ли достойны российские спортсмены получать золото. Однако, комментарии с поздравлениями и одобрениями преобладают. Менее чем за два часа снимок набрал почти 70 000 лайков.