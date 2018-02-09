«Порно-Рыбка» предложила отблагодарить хоккеистов групповым сексом

Настя Рыбка, главная участница скандала с Дерипаской, в своем Telegram-канале опубликовала «поздравление» для российских хоккеистов, получивших на Играх «Золото». «Порно-Рыбка» предложила спортсменам заняться групповым сексом.

В Telegram-канале Насти Рыбки появилась очередная скандальная запись. Девушка предложила, чтобы пятерка хоккеистов и вратарь «поработали одновременно» в групповом сексе с ней. Такая «щедрость» обусловлена победой россиян на финальном матче Игр, которая принесла хоккеистам «Олимпийское золото».

По словам Рыбки, «ради такого случая» она готова «устроить для хоккеистов» праздничный групповой секс. Команду спортсменов она назвала «красной машиной». После она опубликовала снимок Никиты Гусева, указав, что тот «дважды закинул немцам». Его Рыбка пообещала «пропустить везде». Как отметила девушка, парень сможет побывать даже там, «где Папе вход был закрыт на замок».

Немного позже в этом же аккаунте появилась запись о том, что предложение о групповом сексе с хоккеистами писала не Рыбка. Якобы, к ее аккаунту получила доступ женщина, решившая опозорить Рыбку.