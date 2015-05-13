«Команда без страны»: New York Post высказался о российских хоккеистах

Издание New York Post в своем Twitter-аккаунте разместило новость о победе российских спортсменов в хоккее на ОИ-2018, назвав хоккеистов «командой без страны». Сегодня, 25 февраля, сборная России по хоккею завоевала «золото» на финальном матче Игр.

Как стало известно, издание New York Post не игнорировало победу россиян в хоккейном матче ОИ-2018. Событие, которое журналисты издания описали в официальном Twitter-аккаунте, было озаглавлено надписью о том, что «команда без страны» получила олимпийское золото. Пост вызвал шквал негодования. Многие пользователи из России негативно прокомментировали запись, так как ее заголовок, утверждают они, еще раз напоминает о скандале вокруг допинга и России. По мнению юзеров, которые болели за российских спортсменов, такие слова оскорбляют хоккеистов и несут собой попытку омрачить радость победы.

Как известно, 25 февраля хоккеисты из России одержали победу над Германией в финальном матче Игр-2018. Со счетом 4:3 россияне получили золотые медали. Сам матч разгорался постепенно, основные события и кульминация игры свершилась в третьем промежутке.